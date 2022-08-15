Красноярский край получил больше всех денег на открытие виртуальных концертных залов

Новый зал в Дивногорске. Фото: Министерство культуры края

В следующем году в Красноярском крае откроют еще четыре новых виртуальных концертных зала. Такие проекты уже реализовали в ряде районов края – небольшие залы с качественным звуковым оборудованием позволяют зрителям послушать записи концертов «от первого лица». В Минкультуры края рассказали, что в следующем году новые залы откроют на Таймыре, в Боготольском, Иланском и Уярском районах.

– По одному миллиону рублей получат Таймырский краеведческий музей, Бородинская детская школа искусств, Иланская детская школа искусств, а Межпоселенческая клубная система Уярского района — 5,7 млн рублей. В результате новые виртуальные концертные залы появятся в городах Дудинка, Бородино, Иланский и Уяр, – рассказали в министерстве.

Глава Минкультуры Аркадий Зинов. добавил, что край подавал четыре заявки в рамках федерального проекта «Цифровая культура», и все они в итоге были одобрены. По его словам, Красноярский край получил на создание виртуальных залов больше денег, чем любой другой регион РФ.

– Виртуальные концертные залы дают возможность по-новому открыть для себя культуру. Эти площадки — словно некий портал, который позволяет каждому человеку услышать выступления мировых звезд классической музыки в своём же населённом пункте, – добавил Зинов.

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