Красноярец поверил мошенникам и набрал кредитов на миллион рублей

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Житель Красноярска попался на удочку мошенников и лишился более 1,2 миллиона рублей. Эти деньги он взял в кредит, чтобы «обезопасить» от злоумышленников, но в итоге сам же перевел средства им на счета. Теперь в истории разбираются краевые полицейские.

История произошла в середине июля: 42-летнему красноярцу позвонил некий «сотрудник банка» и сообщил, что неизвестные якобы пытались оформить кредит на его имя. После этого с мужчиной связался «правоохранитель», который заявил, что красноярец стал фигурантом уголовного дела в качестве потерпевшего.

Лже-сотрудник органов пояснил, что мужчина может обезопасить себя от кредита, взятого мошенниками, если сам оформит займ. Звонивший уговорил красноярца взять кредиты на максимально возможную сумму – и за последующие три недели доверчивый гражданин оформил несколько кредитов сразу в двух банках.

Полученную сумму – в общей сложности, 1 250 000 рублей, – красноярец перевел на «безопасный счет». Еще спустя неделю до мужчины наконец дошло, что его обманули, и только тогда жертва обратилась к настоящим полицейским.

В полиции завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам – если их, конечно, найдут, – грозит до 10 лет лишения свободы. Далеко не факт, что у полиции получится поймать мошенников: в МВД отметили, что большинство подобных звонков поступает из-за границы. А вот красноярцу придется самостоятельно выплачивать кредиты, которые он добровольно набрал в банках.