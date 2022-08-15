Три подруги из Ачинска устроили веселый девичник подруге

Фото: Оксана Сотникова

Участники фотоконкурса «Улыбнись лету-2022!» продолжают делиться радостью с читателями «Комсомолки»!

Например, Оксане Сотниковой из Ачинска довелось в этом году побывать в статусе одной из подруг невесты. Свадьбе предшествовал девичник, фото с которого она и отправила на конкурс. И подписала она его так: «Отдали дорогую подругу замуж и довольные пошли с вечеринки!».

Фото: Надежда Чмерикова

А Надежда Чмерикова из Железногорска похвастала очень жизнерадостным снимком своих девочек: «Фото сделано во время летнего путешествия-приключения, на трассе около Саяногорска. Сестрички Агата и Лера устали сидеть в машине и решили идти пешком».

Напоминаем, голосование за участников продлится по 15 августа.

Итоги подведем 18 августа. Победят трое конкурсантов, которые наберут наибольшее количество голосов.

Можно поддержать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Торжественное награждение состоится 19 августа. Победители получат дипломы, подарки от медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и наших партнеров.

Проголосовать за участников можно по этой ссылке.