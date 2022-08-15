В Красноярске суд оправдал экс-руководителя УДИБ Евгения Петрюка Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске суд вынес решение по делу бывшего руководителя УДИБ Евгения Петрюка. Его обвиняли в халатности: в тот период, когда он занимал свою должность, от нападения бродячих собак в городе погибли четыре человека и еще двое серьезно пострадали. Вердикт Октябрьского районного суда: невиновен, таким образом экс-чиновник оправдан. Решение суда появилось только сегодня, 15 августа, и еще нет информации, вступило ли оно в законную силу или будет обжаловано.

Напомним, что такое в российской правоохранительной практике случилось впервые, когда дело об убийстве людей бродячими собаками дошло до суда. Причем массовом убийстве – в феврале 2020 года в Красноярске, один за другим, погибли четыре человека. Сначала было обнаружено тело женщины без определенного места жительства возле мусорных контейнеров на улице Мичурина, со следами укусов. Затем было трое мужчин. Было заведено два уголовных дела: одно – по статье «Халатность», по нему экс-чиновника оправдали. И второе – по статье «Убийство».