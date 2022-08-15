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Общество15 августа 2022 10:24

В Красноярске на Вавилова возведут новый жилой комплекс

Застройщик уже известен
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске на Вавилова возведу новый жилой комплекс

В Красноярске на Вавилова возведу новый жилой комплекс

Фото: Мария ЛЕНЦ

На правобережье Красноярска, в границах улиц Семафорной и Вавилова, снесут старые деревянные бараки, чтобы возвести современный жилой комплекс. Причем это будут не просто высотки. От застройщика требуют комплексное развитие территории.

На аукционе победила компания «СибЛидер». И вот каков проект она предлагает: на территории 9,5 гектаров появятся дома высотой до 25 этажей (общая жилая площадь должна составить 85 тысяч квадратных метров). Плюс спортивный центр площадью более 4 тысячи квадратов, детские дошкольные учреждения. После окончания всех строительных работ компания должна будет территорию благоустроить и озеленить.

Как рассказали в министерстве строительства края, по такому же принципу комплексной застройки будут осваиваться территории в микрорайонах Солонцы-2, Военный городок, Николаевка, Ботанический (антенное поле). А также в городах Норильске и Ачинске.