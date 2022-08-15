Прокуратура запретила строить в окрестностях Красноярска два многоэтажных дома Фото: ИВАНОВА Диана

Прокуратура выиграла в суде дело против строительства двух многоквартирных домов в поселке Солонцы. Причиной стало нарушение водного и градостроительного законодательства. В пресс-службе ведомства пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск, что в апреле этого года администрация Емельяновского района выдала застройщику разрешение на возведение двух четырехэтажных домов в непосредственной близости от реки Кача, то есть в границах водоохранной и прибрежной зон. Однако согласование на застройку с Енисейским территориальным управлением Росрыболовства компания не получила. И вред водным биоресурсам не рассчитан. И вообще разрешение выдано неправомочно. Теперь прокуратура требует признать незаконными договоры купли-продажи земельных участков. Иными словами, ведомство добивается: строку прекратить, деньги дольщикам вернуть, ущерб природе возместить.