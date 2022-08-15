В Красноярске пройдет «Добрый автопробег»

В субботу, 27 августа, в рамках городской межведомственной акции «Помоги пойти учиться» состоится седьмой ежегодный «Добрый автопробег». Участники автопробега – представители «Ассоциации работающей молодежи». Они проводят сбор школьных наборов для малообеспеченных семей Красноярска. Молодые люди развезут школьные принадлежности в центры помощи семье и детям. Автомобили проедут по всем районам города и сделают 11 остановок, во время которых вручат ребятам подарки.

Помочь собрать канцелярские принадлежности могут все желающие. Наборы принимаются до 25 августа в будние дни с 10:00 до 18:00. Неравнодушных красноярцев ждут в молодежном центре «Свое дело» по улице Попова, 12 (тел:291-30-56) и улице Высотная, 15 (тел: 291-30-46).

Также организаторы приглашают присоединиться к акции аниматоров и актеров, которые готовы организовать праздничную программу на точках выдачи наборов.

Автопробег стартует 27 августа в 10:30 на восточной парковке острова Татышева.