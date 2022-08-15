Слухи о душителе в Ленинском районе Красноярска оказались фейком

Полицейские опрашивают жителей дома Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

История с душителем девушек в Ленинском районе оказалось фейком. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

10 августа в нескольких красноярских группах ВКонтакте появились анонимные посты, в которых якобы жительницы дома на Красрабе, 63А жаловались на то, что незнакомый мужчина заходил за ними в подъезд и начинал душить.

Не смотря на то, что никаких заявлений в полицию не было написано, после мониторинга соцсетей они провели проверку и опросили жителей дома. Оказалось, что слух запустила 60-летняя женщина, которая 8 августа зашла в подъезд со своей собакой и увидела на лестничной площадке незнакомого мужчину, который проследовал за ней. Это насторожила женщину , она напугала незнакомца собакой, после чего тот сбежал. Эту историю она рассказала своей соседке, а та поделилась историей с 17-летней жительнице этого дома. Собственно, именно эта девушка и разместила информацию о душителе в соцсетях.

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