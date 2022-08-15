В Красноярске водительских прав лишат 55 человек. Фото: ГИБДД

В Красноярске 55 человек лишаются водительских прав и переходят в статус либо пешеходов, либо пассажиров. Причина – любовь к пьяной езде. Таков результат масштабного рейда «Нетрезвый водитель», который прошел в краевом центре с 12 по 14 августа. На помощь госавтоинспекторам пришли представители добровольной народной дружины «Металлург».

Автомобилистов останавливали на оживленных улицах, проверяли их состояние на предмет алкогольного опьянения. В итоге попались 55 нетрезвых водителей. По закону им грозит лишение права управления на срок до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Это тем, кто впервые. А вот для повторников – таких оказалось 6 человек – предусмотрена уголовная ответственность.

- Сотрудники ГИБДД напоминают, что управление транспортом в нетрезвом состоянии является опасным правонарушением и неизбежно приводит к печальным последствиям. Сообщить о нетрезвом водителе в Красноярске можно круглосуточно по телефону «Синей линии» 263-10-19, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД.