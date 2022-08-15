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Общество15 августа 2022 7:57

Губернатор назначил своих представителей в комиссию по выбору главы Красноярска

Их будет пять, столько же депутатов Горсовета
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Губернатор назначил своих представителей в комиссию по выбору главы Красноярска

Губернатор назначил своих представителей в комиссию по выбору главы Красноярска

Фото: ИВАНОВА Диана

Губернатор Красноярского края Александр Усс утвердил список своих представителей, которые войдут в комиссию по выбору нового градоначальника краевой столицы. После того, как экс-глава Сергей Еремин перешел на работу в администрацию губернатора, тема его преемника стала интригой.

Итак, в состав комиссии войдут пять депутатов Горсовета и пять доверенных лиц главы региона. Список последних выглядит так:

- министр образования Красноярского края Светлана Маковская;

- министр социальной политики Ирина Пастухова;

- министр промышленности, энергетики и ЖКХ Александр Ананьев;

- начальник управления общественных связей губернатора Роман Баринов;

- начальник управления территориальной политики Владимир Богданов.

Список городских депутатов был озвучен ранее, сообщают Gornovosti со ссылкой на Наталию Фирюлину. Это Марина Малышева, Иван Азаренко, Андрей Козиков, Семен Сендерский и Самед Юсубов.