Губернатор назначил своих представителей в комиссию по выбору главы Красноярска Фото: ИВАНОВА Диана

Губернатор Красноярского края Александр Усс утвердил список своих представителей, которые войдут в комиссию по выбору нового градоначальника краевой столицы. После того, как экс-глава Сергей Еремин перешел на работу в администрацию губернатора, тема его преемника стала интригой.

Итак, в состав комиссии войдут пять депутатов Горсовета и пять доверенных лиц главы региона. Список последних выглядит так:

- министр образования Красноярского края Светлана Маковская;

- министр социальной политики Ирина Пастухова;

- министр промышленности, энергетики и ЖКХ Александр Ананьев;

- начальник управления общественных связей губернатора Роман Баринов;

- начальник управления территориальной политики Владимир Богданов.

Список городских депутатов был озвучен ранее, сообщают Gornovosti со ссылкой на Наталию Фирюлину. Это Марина Малышева, Иван Азаренко, Андрей Козиков, Семен Сендерский и Самед Юсубов.