В Красноярске отметили Всероссийский День физкультурника

За прохождение каждого этапа семьи получали баллы, которые судьи складывали на финише. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Красноярцы отметили Всероссийский День физкультурника. Профессиональный праздник спортсменов и любителей спорта в этом году посвятили семейным ценностям. Красноярским родителям с детьми в возрасте от 7 до 12 лет в этот раз пришлось доказать свою сплоченность и попотеть за место на пьедестале. Чтобы выиграть приз Дня физкультурника – денежный сертификат в спортивный магазин, командам необходимо было пройти эстафету «Семья на старте». Шахматы, шашки, богатырский хоккей – для детей, дартс и напольный керлинг – для мам, гиревой спорт и лазертаг – для пап. Общими испытаниями для семей стали спортивное ориентирование и надувная полоса препятствий.

За прохождение каждого этапа семьи получали баллы, которые судьи складывали на финише. По итогу всех испытаний победила семья Александра, Надежды и Кирилла Блынду.

Призовые места распределились следующим образом: 1 место – «Победители» (семья Блынду); 2 место – «Сибиряки» (семья Клоцбах); 3 место – «Бойкачи» (семья Бойкачевых).

Семьи-победители. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Также на сцене прошло торжественное награждение семейных династий, которые всю жизнь посвятили профессиональному спорту. Среди них баскетболисты – семья Дорошевич; регбисты – семья Науменко, шашисты – семья Суровых; семья Лучискенс – члены семьи занимаются вольной борьбой, подводным плаванием, лыжными гонками, спортивным ориентированием.

– День физкультурника – очень широкий праздник. Его отмечают не только инструкторы, тренеры и спортсмены, но и любители спорта. Если ты два раза в неделю выходишь на пробежку, ты уже физкультурник, – говорит руководитель главного управления по физической культуре и спорту Валерий Черноусов.

Помимо семейных стартов, на о. Татышев прошли и соревнования по видам спорта для всех желающих. Красноярцы могли поиграть в мини-футбол, волейбол, миниволей (японский волейбол), настольный теннис, регбол. Командам-победителям вручили медали и грамоты главного управления по физической культуре и спорту.