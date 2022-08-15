В Красноярском крае скончался подросток, которого пять дней назад ударило током Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась информация о том, что скончался 14-летний подросток, которого 9 августа ударило током на станции Иланка. Об этом сообщил паблик «ЧП Канск». Несмотря на все усилия врачей, он умер, не приходя в сознание.

Напомним, 9 августа около 22 часов школьник находился на железной дороге, забрался на грузовой вагон и получил удар электрическим током от контактной сети. Его экстренно доставили в больницу. Поначалу была надежда, что выкарабкается, хотя напряжение в сети составляет до 27 тысяч вольт. Но ведь история и знает случаи, когда врачам удавалось спасти жизнь таких пациентов. Вот и на сей раз теплилась надежда на чудо, но увы. Транспортная прокуратура проводит проверку, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины несчастного случая.