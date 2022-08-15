В Эвенкии в лесу пропали пожилой мужчина и два подростка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Эвенкии пропали 68-летний мужчина и два подростка, 12 и 17 лет. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Известно, что житель Байкита, предположительно со своими внуками, отправился в лесной массив на сбор дикоросов. Ушли из дома накануне в воскресенье, 15 августа. Когда не вернулись вовремя, родственники забили тревогу.

На поиски были направлены спасатели и сотрудники полиции – 15 человек и 4 единицы техники. В восьми километрах от села развернули спасательный штаб. А сегодня утром, 16 августа, пришло сообщение, что потерявшийся мужчина и двое подростков найдены, живы – здоровы и в медицинской помощи не нуждаются.

Спасатели предупреждают, что необходимо всегда предупреждать своих родных и близких, если отправляетесь в лес, сообщать, куда именно. По возможности не ходить в одиноку. Брать с собой запас питьевой воды, списки, теплую одежду. И максимально отказаться от одежды цвета хаки, которая затрудняет поиски человека.