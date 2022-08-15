В Красноярском крае пьяная мать возила пятерых детей купаться Фото: Мария ЛЕНЦ

Летний вечер, по сельской улице едет автомобиль «Москвич», в салоне пятеро детей разного возраста. За рулем женщина-водитель. При виде спецавтомобиля с мигалками она прибавила газу и попыталась скрыться (наивная). А когда наряд ДПС останавливает автомобиль, то понимает, почему она так себя ведет – дама явно подшофе. Она не буянит, соглашается проехать в отделение полиции и там проходит алкотест, прибор показывает 0,60 мг/л. К тому же выясняется, что у 35-летней гражданки нет водительского удостоверения.

В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что произошло это в Назаровском районе на минувшие выходные. Женщина пояснила, что взяла двух своих детей, 11 и 14 лет, а также трех чужих (видимо, их друзей) и повезла на озеро отдыхать. В отношении женщины составлено несколько административных протоколов.