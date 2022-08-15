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Происшествия15 августа 2022 3:08

Жители Красноярского края за неделю перевели мошенникам 20 миллионов рублей

Жертвами стали 135 человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жители Красноярского края за неделю перевели мошенникам 20 миллионов рублей

Жители Красноярского края за неделю перевели мошенникам 20 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленную статистику по телефонному и кибер-мошенничеству озвучила краевая прокуратура. Увы, но порадоваться нечему: как переводили граждане свои кровные (и занятые у банков) деньги, так и продолжают переводить. И это несмотря на все разъяснения со стороны правоохранителей, СМИ, социальных служб и так далее.

За минувшую неделю на удочку мошенникам попались 135 человек, сумма ущерба составила 20 312 738 рублей (мы посчитали – в среднем на каждого приходится по 150 тысяч рублей). А всего с начала года эти цифры составляют 4 558 жителей края и 856 383 568 рублей.

Мошенники находят своих жертв в социальных сетях, на сайтах объявлений. Вот один из примеров. Житель Зеленогорска нашел на сервисе BlaBlaCar объявление о пассажирской перевозке в Красноярск, прошел по указанной ссылке и оплатил 23,6 тысяч рублей. Деньги ушли в карман аферистов.