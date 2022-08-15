Жители Красноярского края за неделю перевели мошенникам 20 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленную статистику по телефонному и кибер-мошенничеству озвучила краевая прокуратура. Увы, но порадоваться нечему: как переводили граждане свои кровные (и занятые у банков) деньги, так и продолжают переводить. И это несмотря на все разъяснения со стороны правоохранителей, СМИ, социальных служб и так далее.

За минувшую неделю на удочку мошенникам попались 135 человек, сумма ущерба составила 20 312 738 рублей (мы посчитали – в среднем на каждого приходится по 150 тысяч рублей). А всего с начала года эти цифры составляют 4 558 жителей края и 856 383 568 рублей.

Мошенники находят своих жертв в социальных сетях, на сайтах объявлений. Вот один из примеров. Житель Зеленогорска нашел на сервисе BlaBlaCar объявление о пассажирской перевозке в Красноярск, прошел по указанной ссылке и оплатил 23,6 тысяч рублей. Деньги ушли в карман аферистов.