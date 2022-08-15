Рост заболеваемости COVID-19 в Красноярском крае составил 1,8 раза Фото: Мария ЛЕНЦ

Шестая волна ковида идет по нарастающей: население расслабилось, потеряло бдительность, сделанные год назад прививки потеряли свое защитное действие – и вот результат. За последнюю неделю среди жителей Красноярского края заболеваемость COVID-19 выросла в 1,8 раза. За прошедшие сутки установлен 461 новый случай инфицирования. Такую статистику приводит главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

Среди выявленных случаев доминируют варианты «Омикрона» - более 90%. Плохая новость в том, что они очень кантагиозные. Хорошая новость в том, что заболевание переносится в легкой форме, напоминает ОРВИ и не требует госпитализации. Но не для всех – по-прежнему велика опасность для пациентов из групп риска. Таких, как старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

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