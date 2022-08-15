В Канске из машины скорой помощи выпал пациент

В Канске из машины скорой помощи выпал пациент. Прямо во время транспортировки. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, затем в соцсети. Им поделился паблик «ЧП Канск». Качество видео оставляет желать лучшего, но в целом рассмотреть случившееся можно. Вот скорая проезжает мост и сразу делает поворот направо. В этот момент, видимо, пациент и вывалился из салона на дорогу через задние двери.

Водитель сразу это заметил, остановился. Из кабины вышел он и медик, вместе они положили человека на носилки и вернули назад, в машину, после чего продолжили путь. Мнения в соцсетях разделились. Одна часть подписчиков начала ругаться. Другие сообщили, что вообще-то мужчина был пьян, когда его буквально подобрали на улице. В машине во время транспортировки он мог сам открыть двери изнутри, затем вывалиться. Что же произошло в реальности? Наверняка получим комментарий у минздрава региона или канской городской больницы.