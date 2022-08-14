Сотрудница Segezha Group – одна из Красавиц леса 2022

11 августа в рамках Чемпионата России «Лесоруб XXI века» состоялся суперфинал Всероссийского конкурса красоты «Королева леса». Титула вторая Красавица леса (III место) и денежного приза 300 000 рублей удостоена Мария Пономарева - специалист сервисной линии «Управление персоналом» Общего центра обслуживания Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Кирове.

В суперфинал вышли 23 участницы из 16 регионов страны. В рамках финального шоу, которое длилось три часа, девушкам предстояло пять выходов, а также презентационный блок – в нем конкурсантки представили свои экологические проекты.

«Я до сих пор нахожусь под впечатлением. Было очень волнительно выступать перед судьями, но я рада новому опыту и знакомствам. С гордостью презентовала жюри и зрителям экологические проекты нашей компании. Благодарю весь коллектив Segezha Group за колоссальную поддержку, ощущавшуюся несмотря на расстояние», - говорит Мария Пономарева.

VII Чемпионат России «Лесоруб XXI века» проходит 10-13 августа в Устьянском районе Архангельской области при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. Segezha Group традиционно выступает официальным партнером соревнований.