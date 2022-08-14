В Красноярке на неделе с 15 по 21 августа похолодает до + 13 и будет дождливо Фото: Андрей ЗАМАХИН

На предстоящей неделе с 15 по 21 августа в Красноярске существенно похолодает. Жителей региона ожидает дождливая погода. Такую информацию предоставил Гидрометеоцентр.

— В Красноярске в понедельник +17, во вторник — температура упадет уже до +13, в будет около +15, в четверг и в пятницу незначительно потеплеет до +17. Всю неделю будет идти дождь. В других городах регион ситуация будет примерно такая же,— сообщили в ведомстве.

По предварительным прогнозам синоптиков, конец месяца будет относительно теплым и сухим.