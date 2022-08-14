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Общество14 августа 2022 5:23

Австрийская кофейня появилась в аэропорту «Красноярск»

Там открылось заведение мировой сети Coffeeshop Company
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Австрийская кофейня появилась в аэропорту «Красноярск». Фото: vk.com/kja.aero

Австрийская кофейня появилась в аэропорту «Красноярск». Фото: vk.com/kja.aero

В Красноярском аэропорту появилось новое заведение общепита. Там начала свою работу кофейня под известным мировым брендом Coffeeshop Company.

Австрийское заведение намерено привлекать клиентов венским кофе и аппетитными закусками. Также гостям обещают теплый прием в уютном пространстве кофейни с видом на взлетное поле.

Coffeeshop Company — австрийская международная сеть кофеен, специализирующаяся на продаже кофе, чая, горячих и холодных напитков, закусок и десертов. Сеть насчитывает свыше двух сотен заведений.