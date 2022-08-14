В Красноярске будут судить мужчину, похитившего деньги с чужой карты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске под суд отправят мужчину, который похитил деньги с чужой карты. Горожанин отправился за покупками, когда нашел ее на полу в ночном клубе, рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

Когда владелец карточки пришел в полицию, он рассказал, что кто-то снял в его карты 5 тысяч рублей.

- Утром владельца карты разбудил звонок на сотовый телефон специалиста банка, который сообщил, что со счетом производятся сомнительные операции и уточнил, совершал ли он их. В приложении потерпевший обнаружил, что уже произведены ряд списаний в разных магазинах города, - рассказали в ведомстве.

Вскоре выяснилось, что мужчина потерял карту в ночном клубе. Там ее нашел другой человек. и решил воспользоваться. Купив по ней продукты питания и алкоголь, он ее выкинул.

Красноярца будут судить за кражу.