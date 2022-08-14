Красноярцев ждет последнее сезонное отключение горячей воды с 15 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 15 августа часть жителей Красноярска снова останется без горячей воды. В городе пройдет финальное недельное отключение для проведение гидравлических испытания. Об этом сообщили в компании СГК.

На этот раз будут проверять готовность к отопительному сезону на котельной №5. От нее получают горячую воду в свои квартиры жители микрорайонов Ботанический и Северо-Западный.

— Напомним, гидравлические испытания необходимы для обнаружения слабых мест на теплосетях. Проверку проводим под повышенным давлением, которое может не выдержать внутридомовое оборудование — поэтому у жителей и отключают горячую воду,— напомнили в компании.

Горячее водоснабжение будет отключено на неделю — в период с 15 по 21 августа включительно.