В Красноярском крае в ДТП со «скорой» погибла медсестра и пострадала беременная женщина. Фото: МВД по Красноярскому краю

13 августа на трассе Р-255 произошло смертельной ДТП с автомобилем «скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Трагедия произошла на 1006 километре трассы Р-255 в Рыбинском районе. Водитель автомобиля медслужбы выезжал со стороны села Большие Ключи и не пропустил грузовик «Скания». В итоге произошло столкновение. Удар был такой силы, что у медицинского УАЗа просто снесло переднюю часть.

В аварии погибла медсестра. Водитель автомобиля «скорой» и беременная пациента пострадали - у нее, предварительно, разрыв щеки и порез руки, девушка была пристегнута, что ее и спасло. Сейчас на месте аварии работают дорожные полицейские.