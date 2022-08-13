Тысячи людей в оранжевых футболках и банданах вышли 13 августа на сбор мусора в разных городах России

Фото: предоставлено пресс-службой En+Group

Взрослые и дети, решившие стать эко-волонтерами, в 12–й раз за 360 минут навели порядок на берегах рек и в лесах в рамках акции, организованной компанией En+Group.

В Дивногорске масштабная уборка прошла в третий раз. Локацию выбрали не случайную, а популярное у горожан место отдыха - берег Енисея в паре километров от Красноярской ГЭС.

Фото: предоставлено пресс-службой En+Group

- Обязательно буду участвовать в этом празднике сегодня. Это действительно праздник, а не акция. Он привлек сегодня столько людей! И ведь это делается для нас для всех, мы очищаем землю, нашу природу, чтобы ее не отравляли все эти пластики и металлы, - говорит заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти КГЭС Александр Базаев.

Его поддержал и заместитель главы Дивногорска Александр Середа:

- Настроение сегодня прекрасное, погода хорошая. Администрация города всегда поддерживает эту экологическую акцию. Только посмотрите, сколько замечательных позитивных людей собралось и из нашего города, и из Красноярска! Позаботимся об окружающей среде все вместе!

Кроме добровольцев в акции приняли участие корпоративные волонтеры En+ Group и потенциальные будущие энергетики - студенты гидротехнического колледжа.

Фото: предоставлено пресс-службой En+Group

Помимо Дивногорска, акция состоялась на территории Иркутска, Братска, Усть-Илимска, Нижнего Новгорода, Миасса, Красного Чики, Северобайкальска и Соболихи и на берегу озера Котокельское.

Напомним, комплексную программу En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс» запустили в 2011 году по инициативе основателя компании Олег Дерипаски. Программа включает экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты.