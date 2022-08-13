В Красноярске появится ландшафтный экопарк «Юдинская долина» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске собираются построить ландшафтный парк «Юдинская долина». Информация размещена на портале госзакупок.

Новый экопарк появится севернее «Гремячей гривы» - в окрестностях улицы Елены Стасовой. А если конкретнее – в районе Плодово-Ягодной станции.

Первый этап благоустройства экопарка должен начаться уже 8 сентября, а завершиться до декабря 2022 года. Второй этап – уже в следующем году. Начальная стоимость торгов – более 59 миллионов рублей. В роли заказчика выступает Туристский информационный центр.

На первом этапе планируется оформить сеть тропинок общей длинной почти 6 км, обустроить парковку на 77 автомобилей, открыть места отдыха, спортивную и детскую площадку. На втором этапе появятся фудтраки, тропинки удлинят, постоят еще один паркинг и три обзорные башни-видовки.

Естественно, не обойдется без уличной мебели, освещения и урн. Должны быть организованы также информационные стенды и таблички-указатели.