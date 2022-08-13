В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 457 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

13 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 457 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 371 478 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечился от коронавируса еще 116 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 357 540 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 3 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 924 человек. Госпитализировано 115 человек.