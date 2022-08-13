Скриншот: 2GIS

13 августа в Красноярске образовалась масштабная пробка на участке от станции «Белые Росы» до остановки «Сад Крутовского». Затор предположительно возник из-за ажиотажа по дню рождения «Роева ручья».

Пробка растянулась на расстояние около 7 километров. Затор начинается в районе Белых Рос и продолжается до Сада Крутовского, после чего движение немного облегчается. Стоит также Николаевский мост в сторону павого берега.

Люди советуют друг другу не ехать в эту сторону, многие недоумевают, почему в выходной день возникла такая пробка. Но часть стоящих в заторе водителей предположила, что всему виной ажиотаж вокруг дня рождения «Роева ручья».