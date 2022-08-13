В Красноярске объявили торги на возведение лестницы в Удачном

В Красноярске объявили торги на строительство лестницы на видовку в Удачном. Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта – 11 миллионов рублей. Подрядчик должен будет построить лестницу от улицы Живописной до видовки наверху. Территория тоже должна быть обустроена: визит-центры, пруд, МАФы и зоны отдыха. Кроме того, комплекс планируют сделать еще одним входом в эко-парк «Гремячая грива».

Заявки на торги принимаются до 18 августа. А появиться лестница должна до конца года. Напомним, что жители Удачного выступили против возведения конструкции. По их мнению, это устроит транспортный коллапс в микрорайоне и негативно скажется на экологии.