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Происшествия13 августа 2022 4:47

В Красноярском крае сбили пьяного 16-летнего мотоциклиста

На юношу составили несколько административных протоколов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: скриншот из видео ГИБДД

Фото: скриншот из видео ГИБДД

В Тубинске Краснотуранского района в ДТП попал 16-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба МВД Красноярского края.

16-летний парень ехал на мотоцикле «Урал» по главной дороге и не пропустил УАЗ. В итоге автомобиль наехал на мотоциклиста. Юноша выжил, но попал в больницу.

Оказалось, что парень тайно взял мотоцикл у родителей и со своим другом поехал на дискотеку в соседнее село. Там он выпил, после чего поехал домой. Освидетельствование показало в его крови 0,38 мг/л алкоголя. На молодого человека составили протоколы за езду без прав, за управление мотоцикла без шлема, а также за не предоставление преимущества.

Штраф грозит и родителям нарушителя. Сейчас решается вопрос о привлечении их к штрафу за ненадлежащее воспитание.