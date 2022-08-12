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Происшествия12 августа 2022 13:48

В Тыве на крыше дома нашли тело подростка

Смерть мальчика скорее всего не была насильственной, но точную причину его гибели еще не установили
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тыве на крыше многоквартирного дома обнаружили тело подростка. Его нашли вчера днем в городе Шагонаре – прибывшие на место правоохранители нашли труп 14-летнего парня.

В тувинском СК сообщили, что на теле подростка нет внешних признаков, которые указывали бы на убийство. Тем не менее, следком организовал проверку случившегося.

– Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление причины смерти подростка, обстоятельств произошедшего события, а также причин и условий, способствовавших гибели мальчика, – добавили в СК.