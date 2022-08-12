Эмоциональный красноярец снял бобра на острове Татышев

Фото: Krasmemas

Житель Красноярска снял на острове Татышев бобра, сопровождая ролик эмоциональными комментариями. Видео появилось еще в июле в телеграм-канале «Красмемас». Встреча, судя по всему, стала неожиданной как для мужчины, так и для самого бобра.

– Отвечаю <...> это бобер, это реальный бобер, это бобер Саша! Смотри какой он! Здоровенный бобер! Я не верю что это бобер!, – кричал красноярец.

Бобра вопли людей особо не смутили: он притащил откуда-то из кустов ветку, которую понес в воду. Не совсем ясно, собиралось ли животное строить где-то на Енисее плотину, или же просто заблудилось и оказалось рядом с людьми.

К сожалению, из-за обилия нецензурной лексики нам пришлось выключить звук у видео