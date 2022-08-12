В красноярских ТЦ вновь открывают пункты вакцинации

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске вновь начали открываться внебольничные пункты вакцинации от коронавируса. В эту субботу два пункта откроются в ТЦ «Изумрудный город» и «Мега» – там пациентов будут принимать с 12 до 16 часов. По понедельникам в обоих пунктах будет санитарный день, пункт в «Меге» будет также закрыт во вторник.

Во вторник, 16 августа, откроются еще два пункта – на этот раз в «Планете» и ТЦ «Красноярье». Кабинет вакцинации в «Планете» будет работать с 12 до 16, закрываясь на санитарный день в понедельник, а в «Красноярье» будут прививать с 12 до 18, закрываясь по понедельникам и четвергам.

Также красноярцев приглашают привиться в вакциномобиле, который сейчас припаркован у «Леруа Мерлена» на улице 9 мая. Еще один внебольничный пункт собираются на следующей неделе открыть на жд-вокзале.