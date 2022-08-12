В Красноярском крае выловили очередного утонувшего человека

Фото: служба спасения Якутии

В Красноярском крае нашли тело очередного утонувшего. Труп 34-летнего мужчины спасатели нашли в пруду в Иланском районе. Водоем находится в поселке Черниговка – погибший, судя по всему, жил в селе и захотел освежиться.

Спасатели достали тело из воды и передали полицейским. В краевой службе спасения в очередной раз призвали красноярцев не купаться в запрещенных местах, которые не оборудованы специальным образом и не находятся под присмотром.

Еще в начале недели, в понедельник, спасатели заявляли, что в водоемах края с начала сезона погибли 48 человек, из них 9 детей. С момента этого заявления утонули еще двое – купавшийся в Красноярске подросток и мужчина в Курагинском районе.