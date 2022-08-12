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Общество12 августа 2022 11:21

На цифровой карте Красноярского края появились две новые точки

МегаФон впервые запустил в селе Огур и поселке Щетинкина Красноярского края мобильную сеть 4G
Полина КУЗНЕЦОВА

Мобильная сеть 4G появилась небольших поселениях Балахтинского района. До этого времени там не было даже стабильной голосовой связи.

Оба населенных пункта расположены более чем в 200 км от столицы края. В Огуре живет 685 человек, а в поселке Щетинкина – всего 160. Теперь они смогут пользоваться всеми возможностями сети LTE оператора: современными технологиями звонков, в том числе VoLTE, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.

Запуск сети в Щетинкине и Огуре – еще один шаг на пути к нашей главной задаче: сделать так, чтобы на цифровой карте края не осталось «белых пятен». Фото предоставлено компанией

Запуск сети в Щетинкине и Огуре – еще один шаг на пути к нашей главной задаче: сделать так, чтобы на цифровой карте края не осталось «белых пятен». Фото предоставлено компанией

Строительство объектов связи шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

Запуск сети на территории сел не только поможет людям всегда быть на связи с близкими, но и значительно упростит решение бытовых и рабочих задач. Например, жителям не нужно будет идти пешком, чтобы передать показания счетчиков – теперь это можно сделать, позвонив по телефону, отправив данные по электронной почте или в мобильном приложении. Ученики Огурской школы в сильные морозы, которые нередки в этих местах, смогут подключаться к урокам дистанционно. Записаться в поликлинику, оформить больничный лист, получить налоговый вычет – все эти и многие другие вопросы сельчане теперь будут решать с помощью смартфона.

Надежная голосовая связь и быстрый интернет важны и местным компаниям. В Огуре работает крупное сельскохозяйственное и животноводческое предприятие – они смогут эффективнее выстраивать рабочие процессы, внедрять цифровые решения. Сельские магазины будут активнее использовать терминалы для безналичной оплаты. Также новый уровень качества сети поможет развитию туристического потенциала этого района – живописные заливы Енисея пользуются популярностью у любителей рыбалки и отдыха на природе.

– Запуск сети в Щетинкине и Огуре – еще один шаг на пути к нашей главной задаче: сделать так, чтобы на цифровой карте края не осталось «белых пятен». Сегодня качественная сотовая связь стала для всех, без преувеличения, жизненной необходимостью, и я уверен, что появление скоростного мобильного интернета даст дополнительный толчок к развитию этих территорий, – отметил Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.