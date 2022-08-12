En+ Group подвела итоги экологического онлайн-марафона «360»

В волонтерском проекте «360» принимают участие и взрослые, и дети. Фото предоставлено компанией

Завершился онлайн-экомарафон компании En+ Group в рамках волонтерского проекта «360». Напомним, мероприятие стартовало 18 июля и закончилось 7 августа. Экологическая акция проходила в чат-боте в ВКонтакте. Ее активными участниками стали 1 200 человек, среди которых жители не только российских городов (Иркутска, Усть-Илимска, Нижнего Новгорода, Москвы, Красноярска, Дивногорска, Братска, Санкт-Петербурга, Миасса, Ангарска, Новосибирска и других), но и участники из Минска и Берлина. В течение 21 дня жители городов получали экозадания от имени маскотов проекта – чайки и нерпы и отправляли отчеты об их выполнении. За каждое выполненное задание марафонцы получали баллы, которые можно обменять на полезную сувенирную продукцию от En+ Group в интернет-магазине в группе ВКонтакте «Мир со знаком плюс»: футболки, бутылки для воды, пауэрбанки и другие. На каждом этапе марафона задания усложнялись – от самого простого и до уровня ПРОФИ – и прививали экопривычки, рассказывая про экологические подходы в ежедневной жизни. Количество баллов за выполнение задания также распределялись в зависимости от сложности – от 1 до 3 баллов. 55 человек выполнили все 21 задание марафона. Например, получить призы можно было за самое большое количество сданных крышечек от пластиковых бутылок или батареек, которые потом организаторы отправили на переработку. Также во всех городах-участниках прошли эко-квесты на тему сохранения природы и экопривычек.

В рамках волонтерского проекта «360» дома в трех городах-участниках появятся фирменные граффити на экологическую тематику. В августе изображение появилось в Дивногорске. Там художники украсили фасад пятиэтажки по адресу ул. Набережная им. Ленина, 47. Кроме того, граффити появятся еще в Иркутске и Братске. В Дивногорске на фасаде дома изображены надпись «ДИВНЫЙ», Красноярская ГЭС и волонтерская деятельность – посадка деревьев, строительство пикниковых групп, благоустройство территорий, а также QR-код, ведущий на сайт «360», и маскот проекта – чайка.

13 августа, в субботу, Дивногорск в третий раз присоединяется к волонтерскому проекту «360» – участники экоакции снова очистят от мусора правый берег Енисея и лес вдоль улицы Нижний проезд. Волонтеры уберут мусор, отсортируют и направят вторсырье на переработку. Присоединиться к акции можно на сайте project-360.ru: выберите Дивногорск и заполните анкету участника.

Напомним, комплексную программу En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс» запустили в 2011 году по инициативе основателя компании Олег Дерипаски. Программа включает экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты. Волонтерский проект «360» – это часть комплексной программы. За 11 лет существования проекта к нему присоединились 150 500 эковолонтеров, убрано 4 563 тонны мусора.