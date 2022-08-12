В Красноярске «выключат» городской Биг-Бен

Главные городские часы, которые горожане прозвали Биг-Беном, уже более двадцати лет радуют красноярцев и гостей краевой столицы мелодичным боем, отмеряя время каждые полчаса. А на праздники там включают какую-нибудь особенную музыкальную программу. Но, как и любому механизму, часам тоже нужна профилактика.

Со следующего понедельника и 15 августа и до 19 августа на главных городских часах будут проводиться профилактические работы. Специалисты обновят программное обеспечение и периферийные устройства, сообщают Gornovosti со ссылкой на администрацию города. Поэтому мы не услышим боя курантов, возможны и сбои в работе самих часов, вдруг будут показывать неправильное время.

Напомним, в прошлом году главные городские часы отметили свое 20-летие. Архитектором часовой башни стал Арэг Демирханов. Летом 2019 года у красноярского Биг-Бена появилась традиция по праздникам и памятным датам исполнять различные мелодии.