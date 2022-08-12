В Туве женщина убила мужа на глазах своих детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве завершено расследование уголовного дела по убийству, совершенному при отягчающих обстоятельствах. На скамью подсудимых сядет 45-летняя жительница Кызыла. Она лишила жизни собственного мужа. В пресс-службе республиканского следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности жесткого преступления.

Началось все с алкоголя. Вечером 8 декабря 2021 года супруги устроили застолье во времянке, во дворе их дома. Началась ссора, слово за слово – женщина вскочила, схватила деревянный брусок и стала бить им мужа, в том числе по голове. Ее не остановило даже то, что расправа происходила на глазах двух сыновей, которым 10 и 11 лет. Мужчина скончался на месте. Дети получили тяжелую психологическую травму.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненного срока, - прокомментировали в следкоме.