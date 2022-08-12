В Хакасии на популярных озерах начали закрывать пляжи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии начали закрываться пляжи, в частности на популярных водоемах, где любят проводить солнечные деньги и жители Красноярского края. Речь идет об озерах Шира, Беле и других в Ширинском районе. В пресс-службе республиканского МЧС с 15 августа купальный сезон завершается на территории Боградского, Бейского, Усть-Абаканского районов.

- Гражданам нужно помнить, что купание на исходе сезона становится опаснее – низкая температура воды может вызвать судороги или привести к остановке дыхания или сердечной деятельности. Инспекторы предостерегают отдыхающих от попыток согреться при помощи алкоголя – это может привести к беде. Согласно статистике, большинство происшествий на воде происходят с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали спасатели.

Добавим, что на подходе завершение сезонов и в Красноярском крае. Погода этим летом так и не позволила как следует расслабиться и накупаться.