В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 411 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

12 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 411 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 371 021 случай заражения ковидом.

За сутки вылечился от коронавируса еще 115 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 357 424 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 2 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 921 человек. Госпитализировано 76 человек.