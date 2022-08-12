Красноярского ресторатора Владимира Владимирова пограничники не выпустили за границу Фото: Мария ЛЕНЦ

Известный красноярский ресторатор и экс-депутат Владимир Владимиров собрался на берега Туманного Альбиона, но путешествие сорвалось буквально в последний момент – пограничники не выпустили его за границу, сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на соцсети Владимирова.

Бизнесмен планировал вылететь сначала в Стамбул, поскольку напрямую в Лондон из России самолеты сейчас не летают. Сдал чемодан в багаж, прошел таможню и протянул документы пограничникам. А те попросили его пройти в комнату. Там и объявили, что судебные приставы наложили запрет и он не может покинуть территорию России. «Я спросил, что за запрет, на основании чего? Я же проверял Госуслуги и долгов там нет никаких», - пишет Владимир Владимиров.

Пограничник не смог объяснить причину, да это не его компетенция. Ответ могут дать только сами приставы. Ресторатор подозревает, что причиной может стать штраф по страховым взносам в размере 1 тысячи рублей, по которому было открыто исполнительное производство. Но он его давно оплатил, причем дважды.

В общем, Владимиров намерен предъявить за несостоявшееся путешествие. Однако нужно уточнить, что именно стало причиной.