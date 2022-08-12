Группа компаний «Кашалот» построит полигон и сортировочный комплекс в Приморском крае

В июле 2022 года ООО «Полигон (входит в группу компаний «Кашалот») и Правительство Приморского края заключили концессионное соглашение на 25 лет по созданию и эксплуатации в п. Городечное комплекса по обработке, утилизации и захоронению ТКО. Он будет принимать мусор из Владивостока, Уссурийска, Артема и Надеждинского района.

«Кашалот» намерен построить в Приморском крае полигон и мусоросортировочный комплекс с объектом компостирования. Работа этих предприятий позволит снизить процент захоронения отходов, сдержать рост тарифов для населения и юрлиц, а также минимизировать вред экологии.

«Благодаря новому объекту отходы можно будет не просто захоранивать на полигоны, накапливая горы мусора, а сортировать и в дальнейшем перерабатывать, что эффективно как с точки зрения экологии, так и экономики. Наша компания работает на рынке по обращению с отходами уже 16 лет. За это время мы построили и ввели в эксплуатацию три мусоросортировочных комплекса, наладили каналы сбыта вторсырья, внедряем двухпоточную систему сбора мусора. Этот опыт планируем тиражировать и в Приморском крае» - отмечает председатель совета директоров ГК «Кашалот» Илья Ильин.

Ежегодный объем поступающих на полигон отходов составит 58 тысяч т. Плановая выборка вторичных ресурсов на мусоросортировочном комплексе составит 15%. Выбранные полимеры, картон, стекло, цветной и черный металл будут отправляться на более глубокую переработку и использоваться в производстве готовой продукции. Около 30% отходов, оставшихся после сортировки, будет компостироваться.

«Это современное предприятие с новейшими технологиями, позволяющими без ущерба для природы перерабатывать коммунальные отходы. Вопрос утилизации мусора для Приморья, как и для других российских регионов стоит очень остро. И нам необходимы современные решения, каким и является проект данного комплекса. Кроме этого комплекс обеспечит несколькими десятками рабочих мест жителей близлежащих населенных пунктов», - обозначила зампред Правительства Приморского края Елена Пархоменко.