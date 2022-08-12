Губернатор Красноярского края прокомментировал скандалы вокруг метро

Александр Усс, губернатор Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс накануне, 11 августа, дал большое интервью телеканалу «Енисей», в котором ответил на ряд вопросов, волнующих жителей региона. В частности, речь зашла о красноярском метро. Напомним, что 10 августа были официально подписаны контракты между правительством края и подрядчиком – компанией «Мостпроект-3». Можно сказать, это старт строительству. Александр Усс высказался об этом так: «Это по-настоящему метро будущего».

Теперь что касается громких скандалов, от них остается неприятный осадок. Разработкой нового проекта метро занималась компания, принадлежащая московскому бизнесмену Олегу Митволю. Изыскания получили положительную оценку Главгосэкспертизы. Но прошло чуть более года и у правоохранителей появились факты, показывающие, что результаты сфальсифицированы. Под следствием сейчас находится и сам Митволь, и еще несколько высокопоставленных лиц.

Однако, как сказал губернатор, на сроки реализации проекта это не повлияет.