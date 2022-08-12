Красноярских лесных пожарных перекинули из Якутии на Ямал. Фото: krskstate.ru

Группа десантников-пожарных краевого Лесопожарного центра в составе 30 человек помогали тушить лесные пожары у соседей – в Якутии. Сейчас там обстановка более-менее стабилизировалась, поэтому команду перекидывают в другой соседний регион – в Ямало-Ненецкий автономный округ. Вместе с ними и сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана». Они уже прибыли в аэропорт Салехарда. В ближайшее время специалистов распределят по действующим очагам огня для их последующей ликвидации.

Согласно оперативным сводкам, на территории Ямала стремительно увеличивается площадь лесных пожаров, в двух районах введен режим ЧС в лесах. Поэтому власти оперативно наращивают лесопожарную группировку, в том числе запрашивают помощь других регионов.

Что касается территории Красноярского края, здесь ситуация с лесными пожарами под контролем. Леса патрулируют и наземные группы и авиация. К мониторингу подключены видеокамеры и космические спутники.