Для больниц Красноярского края приобрели 39 новых автомобилей. Фото: пресс-служба правительства края

Для больниц Красноярского края приобрели еще 39 новых автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках губернаторской программы «Защита и забота» (нацпроект «Здравоохранение») закуплены 25 машин «Лада Ларгус» и 11 «УАов». А за счет краевого бюджета приобретены три «ГАЗ Соболя». Они уже оформлены и уедут в района Назаровский и Бирилюсский, Балахтинский и Березовский, Казачинский и Иланский и другие.

По словам губернатора, и с этим сложно не согласиться, минувшие два пандемийных года показали, насколько сильно не хватает транспорта в районах с большим количеством населения. Зачастую медикам не на чем было приехать к пациентам на вызов. Так что новые машины как нельзя кстати. Всего до конца года планируется приобрести 149 единиц. А вообще за счет средств федерального и регионального бюджетов ежегодно заменяется 10-15% краевого автопарка.