В районе дома 24 по ул. 2-я Огородная начали монтировать дренажную систему

Фото: администрация Красноярска

Подрядная организация провела все подготовительные работы, доставила необходимые материалы для проведения земляных работ.

Напомним, что ситуация в доме на ул. 2-ая Огородная, 24 была признана угрозой возникновения ЧС локального характера. Устройство дренажной системы – это контраварийные мероприятия, которые будут выполнены за счет резервного фонда города. Стоимость работ составляет более 10 млн рублей. Они будут завершены уже в этом сезоне.

Для отвода подповерхностных вод в землю на большую глубину вдавят несколько полых труб с отверстиями в стенках. Диаметр каждой трубы составляет 1 метр 30 см. Вода будет собираться в эти ёмкости, а затем откачиваться.

Фото: администрация Красноярска

Такое техническое решение предложили эксперты. Его признали наиболее оптимальным с учетом особенностей рельефа и застройки микрорайона.

Для справки:

С сентября 2022 года подвал дома 24 по ул. 2-ая Огородная в микрорайоне «Орбита» начало подтапливать водой. Предполагалось, что в помещение поступает вода из сетей коммуникаций. В микрорайоне провели целую серию плановых отключений, однако ни одно из них поступление воды в дом не остановило. Управляющая организация УК «ЖСК» запустила в работу насосы для откачивания воды, которые были установлены в подвале дома еще застройщиком, они работают в постоянном режиме до сих пор.

Для поиска причины подтопления провели серьезное гидрогеологическое исследование. В итоге было получено официальное заключение специализированной организации. Она установила и представила доказательства того, что вода, поступающая в подвал, имеет природное происхождение, дом подтапливает подземная река.