Туристы из Красноярска чаще остальных посещали священную гору Догээ в Тыве

Компания МТС сообщает об увеличении количества гостей из других регионов России в районе горы Догээ в Кызыле –достопримечательности столицы Тывы и буддийской святыни. В районе Догээ в первой половине июля побывали туристы из разных российских городов, больше всего, 25% – из Красноярска. В целом на пике летнего туристического сезона поток путешественников по сравнению с прошлым годом вырос на 15%.

Столица Тывы становится более интересной и для туристов из регионов центральной части страны. Чаще всего священную гору посещали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичей стало больше примерно на четверть, а петербуржцев – на 40 процентов.

Большая часть из тех, кто поднялся на гору, преодолев маршрут в три километра с набором высоты в 400 метров, – молодёжь до 24 лет и люди среднего возраста. Причём женщины совершали восхождение чаще, чем мужчины. Данные получены при помощи геоаналитической системы МТС, которая помогает определить точки притяжения горожан и туристов и объективно оценить посещаемость той или иной локации или бесплатного мероприятия.

Одна из значимых туристических достопримечательностей региона, гора Догээвысотой 1002 метра находится в нескольких минутах езды от Кызыла. С неё открывается панорамный вид на город, слияния рек Бии-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей), вершины Западных Саян. Кроме того, тропа на вершину Догээ пользуется популярностью у кызыльцев, занимающихся бегом. Для буддистов Догээ имеет сакральное значение.

О платформе GeoEffect

Анализ посещаемости мероприятий – новый «коробочный» сервис на базе геоаналитический системы МТС, запущенной в сентябре 2021 года. Первые сервисы системы были разработаны для анализа обезличенных данных о миграциях, численности и составе населения, а также потоках туристов и покупателей. Полученные данные помогают региональным властям принимать решения о развитии регионов и внутреннего туризма на основе больших данных, а бизнесу – выбирать наиболее эффективные локации для магазинов и офисов. Сегодня геоаналитика МТС используется в 46 регионах России.