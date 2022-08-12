В Красноярске сделают платную стоянку возле «Кванта» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске появится еще одна платная стоянка – возле торгового комплекса «Квант». Там как раз идет ремонт, подрядчик приводит в надлежащий вид и проезжую часть, и пешеходную зону. По словам и.о. главы города Владислава Логинова, предварительная стоимость парковки составит 30 рублей в час. Всего планируется 160 мест. Паркоматы для оплаты уже готовятся. Вместе с тем планируется достроить и многоуровневую парковку, которая стоит заброшенной уже больше десяти лет.

Добавим, что на улице Красной Армии с начала лета идут ремонтные работы. Планы у городских властей грандиозные – заменить в общей сложности 2,5 километра тепловых и водопроводных сетей. Затем заменить бордюры и покрытие проезжей части. Благоустроить пешеходные зоны, уложить на тротуарах разноформатную брусчатку, установить уличную мебель, новые опоры со светильниками, все коммуникации спрятать под землю. Одним словом улица Красной Армии должна напоминать проспект Мира.

Но не обошлось без скандала – когда рабочие стали ломать деревья, жители улицы и работники офисов возмутились, выложили в интернет видео и фото, а общественность поддержала их негодование. Да так, что экс-глава города Сергей Еремин дал распоряжение остановить процесс сноса.