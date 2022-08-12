Полиция завела уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП под Красноярском. Фото: МВД

После гибели четырех человек в ДТП под Красноярском следователи краевой полиции завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, что трагедия произошла накануне вечером, 11 августа, в Березовском районе. Установлено, что 39-летний водитель «Хонды» на большой скорости вылетел на встречную полосу, где сначала догнал «БМВ», который двигался в попутном направлении, а затем отлетел и врезался в «Шевроле», ехавшем ему на встречу.

В результате аварии погиб предполагаемый виновник аварии и три его пассажира (две женщины 1982 и 1979 годов рождения и мужчина 1984 года рождения). Водитель «Шевроле» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.