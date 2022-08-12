В Красноярском крае готовятся сдать первые дома для погорельцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае готовятся к сдаче первые жилые дома, которые возводятся для семей, оставшихся без крыши над головой в результате страшных пожаров 7-8 мая этого года. По словам главы региона Александра Усса, произойдет это в интервале с 15 августа до 1 сентября – так заверяют подрядчики. А вообще сроки строительства рекордные и занимают около 2,5 месяцев.

Всего речь идет о возведении около 130 домов. В настоящее время в работе 103 из них. Кроме того, на рассмотрении еще около 30 заявлений на получение такого вида помощи от краевых властей. Находятся они в суде, но связаны исключительно с процедурными моментами – когда нужно установить право собственности на сгоревшее здание. Дело в том, что не все спешат официально оформить документы на недвижимость, в которой живут. И в случае ЧП получается вот такая бумажная волокита.

Что касается права собственности на построенное жилье, то принадлежать оно будем тем, кому принадлежало и сгоревшее. Если было муниципальным, то пострадавшие будут там жить на условиях социального найма.