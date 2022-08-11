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Происшествия11 августа 2022 13:41

В жестком ДТП под Красноярском разбились четыре человека

В ДТП на 24-м километре Северного шоссе в Красноярске погибли четыре человека
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД-медиа

Фото: МВД-медиа

В серьезной аварии под Красноярском погибли четыре человека. ДТП произошло 11 августа 2022 на 24-м километре Северного шоссе – там столкнулись BMW, «Хонда» и «Шевроле».

В МВД сообщили, что в аварии погибли водитель и три пассажира автомобиля «Хонда». Еще один водитель, из «Шевроле», был госпитализирован. В «БМВ» никто серьезно не пострадал.

Пока неясно, кто виноват в аварии, но очевидно что основными участниками ДТП стали «Хонда» и «Шевроле». У BMW оказалась лишь помята дверь, тогда как«Шевроле» был серьезно поврежден, а «Хонда» вовсе оказалась полностью смята и перевернулась.

Сейчас на месте ЧП работают инспекторы. Устанавливаются все обстоятельства аварии.